Чинний чемпіон світу з боксу в напівважкій вазі за версіями WBC і IBF Артур Бетербієв хоче провести ще один поєдинок проти українця Олександра Усика. На аматорському рівні боксери тричі зустрічались між собою.

Російському боксеру цікаво провести бій проти Усика вже у професіоналах, цитує слова боксера "РБК-Спорт". Якщо говорити про аматорський рівень, тут більше перемог у активі українця – 2, лише одну здобув Бетербієв. Найбільш знакова звитяга для українця є перемога на Олімпійських іграх у Лондоні у 2012 році.

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Бажання росіянина

За словами Бетербієва, бажання провести бій у професіоналах проти Усика з'явилось тоді, коли українець став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. Росіянин розуміє, що у такому поєдинку він йде на ризик через те, що він важчий на 10 кілограмів.

Бетербієв вже висловив своє бажання провести поєдинок, але українська сторона жодним чином не відреагувала на слова російського бійця.

Ми боксували за аматорським правилами. Три раунди – дуже мало. Цікаво, як відбудеться наш бій з 12 раундів в професіоналах,

– заявив Бетербієв.

Боксер з Росії розповів, що Усик не є слабким хлопцем, він – абсолютний чемпіон, тому йому хочеться побитись із найкращими боксерами сучасності.

Хто такий Артур Бетербієв? Російський боксер, який виступає в напівважкій вазі. Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією IBF (2017 і до сьогодні). Чемпіон світу (2009) та дворазовий чемпіон Європи (2006 та 2010) серед любителів, дворазовий учасник Олімпійських ігор.

Минулі поєдинки боксерів

Вперше боксери зустрілись між собою у далекому 2011 році на чемпіонаті світу в Баку. Бетербієв та Усик побились в 1/4 фіналу турніру, де росіянин програв українцю за рішенням суддів – 13:17 на користь Усика за балами. У підсумку український боксер здобув "золото", а Бетербієв зупинився у чвертьфіналі чемпіонату світу.

Найбільш пам'ятним поєдинком між боксерами став бій на Олімпіаді-2012. Доля знову звела Усика та Бетербієва у чвертьфіналі, переможець отримав шанс поборотись за олімпійські нагороди, а переможений покине змагання ні з чим.

В 1/4 фіналу обидва боксери були налаштовані лише на перемогу. Перший раунд закінчився нічиєю 1:1. У наступному раунді був за Усиком 9:6. А у останньому раунді росіянин з усіх сил намагався нівелювати перевагу українця за балами, але так і не зумів. Загальна сума балів – 17:13 на користь Усика. Що цікаво, із таким же результатом закінчився і чвертьфінальний поєдинок у Баку.