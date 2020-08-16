Чемпіон Європи потрапив у моторошну аварію під час велогонки. Бельгієць Ремко Евенпоель врізався в перешкоду, вдарився головою об стіну та впав з моста.

На щастя, він залишився живий, утім отримав численні серйозні травми. Про інцидент повідомили представники команди спортсмена у твітері.

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Чемпіон Європи з Бельгії Ремко Евенпоель був одним із фаворитів велогонки Giro di Lombardia в Італії. Проте 20-річний хлопець не впорався з керуванням під час спуску. До фінішу залишалось 40 кілометрів. Він врізався в перешкоду, вдарився головою об стіну та впав з мосту, висотою приблизно 9 метрів.

Його швидко доставили до лікарні, де провели ретельне обстеження. Лікарі виявили перелом тазу та забій правої легені. Наразі життю велосипедиста нічого не загрожує.

Дивіться фото з місця інциденту / Фото AFP

Дивіться відео аварії: