Чемпион Альварес официально получил следующего соперника
Всемирный боксерский совет (WBC) официально назвал следующего соперника для чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA и WBC Сауля Альвареса. Им стал представитель Турции Авни Йылдырым.
О новом сопернике для мексиканского боксера сообщила WBC в своем Twitter. Точная дата и место проведения боя пока не известны.
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Следующий соперник Альвареса
Спортсмены поборются за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе, который стал вакантным после того, как теперь уже экс-обладатель титула Давид Бенавидес провалил взвешивание.
Достижения Альвареса: главное
- Чемпион мира по боксу в первой средней (по версиям WBC (2011/13), WBA (2013), The Ring (2013) и WBO (2016/17)) и средний (по версиям WBC (2015/16, с 2018 до сегодня), WBA (с 2018 до сегодня ), IBF (2019) и The Ring (2015/18, с 2018 до сегодня)) весовых категориях. Регулярный чемпион мира по версии WBA (с 2018 до сегодня.) во втором среднем весе.
- Он стал третьим мексиканцем, который выигрывал титул в четырех категориях.
- Альварес стал вторым после Генри Армстронга в 1938 году боксером в истории спорта, который владел поясами чемпиона в трех категориях одновременно.
- После победы над Ковалевым Альварес занял первую строчку в рейтинге Pound for pound журнала The Ring, опередив украинца Василия Ломаченко.