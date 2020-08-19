Всемирный боксерский совет (WBC) официально назвал следующего соперника для чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA и WBC Сауля Альвареса. Им стал представитель Турции Авни Йылдырым.

О новом сопернике для мексиканского боксера сообщила WBC в своем Twitter. Точная дата и место проведения боя пока не известны.

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Следующий соперник Альвареса

Спортсмены поборются за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе, который стал вакантным после того, как теперь уже экс-обладатель титула Давид Бенавидес провалил взвешивание.

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.@Canelo Alvarez Avni Yildirim



For the WBC vacant SuperMiddleweight championship pic.twitter.com/SshDDo4x8t — World Boxing Council (@WBCBoxing) August 18, 2020

Альварес в последний раз выступал в ноябре прошлого года, когда нокаутировал Сергея Ковалева. Что известно о турецком сопернике Йылдырым за свою карьеру провел 21 поединок, где одержал 18 побед. 12 раз побеждал нокаутом. Лишь дважды он становился слабее соперника. Йылдырым не выходил на ринг с февраля 2019 года, когда техническим решением проиграл Энтони Дирреллу. До этого турок проигрывал только Крису Юбенку в 2017 году.

Достижения Альвареса: главное