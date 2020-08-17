Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли считает, что Лопесу не нужно будет прилагать серьезные усилия, ше победить Василия Ломаченко. Украинец не слишком уверенно боксирует в последних поединках.

Американец верит в Лопеса, который может победой над Ломаченко всколыхнуть все боксерское пространство. Об этом он рассказал в эфире ESPN.

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Громкое заявление

Лопес – один из лучших боксеров планеты, подчеркнул Брэдли. У него есть скорость, антропометрия, ударная сила, тайминг и боксерское IQ. По словам Тимоти, последние поединки чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко проводит блекло. Бои не были столь интересными, как те, когда он заставлял сдаваться соперников.

Сейчас украинец пропускает удары гораздо чаще, чем прежде. Его поразили Кэмпбелл и Линарес, хотя он точно вынес из этого урок, заявил Брэдли

Я хочу сказать, так это то, что там не будет 20-30 тысяч зрителей. А Лопес заряжается от фанатов. Теперь придется надеяться только на себя. Он сделает свою работу и продолжит побеждать,

– сказал американец.

Кто такой Тимоти Брэдли?

Это американский боксёр-профессионал, выступающий в полусреднем весе. Бывший чемпион мира по версиям WBO (2009/11) и WBC (2008/11) в первом полусреднем весе и WBO (2012/14, с 2015 по настоящее время) в полусреднем весе.