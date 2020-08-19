Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно назвала наступного суперника для чемпіона світу в середній вазі за версіями WBA і WBC Сауля Альвареса. Ним став представник Туреччини Авні Йилдирим.

Про нового суперника для мексиканського боксера повідомила WBC у своєму Twitter. Точна дата і місце проведення бою поки не відомі.

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Наступний суперник Альвареса

Спортсмени поборються за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у другій середній вазі, який став вакантним після того, як тепер уже ексволодар титулу Давид Бенавідес провалив зважування.

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.@Canelo Alvarez Avni Yildirim



For the WBC vacant SuperMiddleweight championship pic.twitter.com/SshDDo4x8t — World Boxing Council (@WBCBoxing) August 18, 2020

Альварес востаннє виступав у листопаді минулого року, коли нокаутував Сергія Ковальова. Що відомо про турецького суперника

Йилдирим за свою кар'єру провів 21 поєдинок, де здобув 18 перемог. 12 разів перемагав нокаутом. Лише двічі він ставав слабшим за суперника. Йилдирим не виходив в ринг з лютого 2019 року, коли технічним рішенням програв Ентоні Дірреллу. До цього турок програвав тільки Крісу Юбенку в 2017 році.

Досягнення Альвареса: головне