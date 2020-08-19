Чемпіон Альварес офіційно отримав наступного суперника
Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно назвала наступного суперника для чемпіона світу в середній вазі за версіями WBA і WBC Сауля Альвареса. Ним став представник Туреччини Авні Йилдирим.
Про нового суперника для мексиканського боксера повідомила WBC у своєму Twitter. Точна дата і місце проведення бою поки не відомі.
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Спортсмени поборються за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у другій середній вазі, який став вакантним після того, як тепер уже ексволодар титулу Давид Бенавідес провалив зважування.
Досягнення Альвареса: головне
- Чемпіон світу з боксу у першій середній (за версіями WBC (2011/13), WBA (2013), The Ring (2013) та WBO (2016/17)) та середній (за версіями WBC (2015/16, із 2018 до сьогодні), WBA (із 2018 до сьогодні ), IBF (2019) та The Ring (2015/18, із 2018 до сьогодні)) вагових категоріях. Регулярний чемпіон світу за версією WBA (із 2018 до сьогодні.) у другій середній вазі.
- Він став третім мексиканцем, який вигравав титул у чотирьох категоріях.
- Альварес став другим після Генрі Армстронга у 1938 році боксером в історії спорту, який володів поясами чемпіона у трьох категоріях одночасно.
- Після перемоги над Ковальовим Альварес зайняв перший рядок у рейтингу Pound for pound журналу The Ring, випередивши українця Василя Ломаченка.