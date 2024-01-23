От интервьюерки к обладательнице бренда: чем занимаются жены звезд сборной Украины по футболу

Футболисты всегда были, есть и будут одними из самых популярных спортсменов планеты. Многие издания мечтают, чтобы их обложки украсили топовые игроки. Однако за этими мужественными персонами стоят не менее авторитетные супруги и любимые.

24 Канал заглянул в личную жизнь футболистов сборной Украины и узнал, кто из дружин футболистов не только воспитывают детей, но и преуспевают в избранной деятельности.

Интересно увидеть Бойфренд Харлан выдал базу о Путине, похваставшись украинским языком: мощное видео

Анна Реброва

Начнем с жены главного тренера сборной Украины по футболу Анны Ребровой. Возлюбленная Сергея Станиславовича развивает свой ютуб-канал, который так и называется "Анна Реброва, есть уже более 7,5 подписчиков, которые следят за интересными интервью от жены наставника".



Семья Ребровых / Фото из инстаграмма Анны

Анна знакомит своих зрителей с женами украинских футболистов. Реброва уже раскрывала многие интересные подробности личной жизни звездных семей. Также во время интервью гости делятся своим жизненным опытом и историями. Хотя перед съемками интервью Реброва начинала ютуб-карьеру с рассказов об уходе за собой, книги, совместные поездки с мужем и сыном.

На ее ютубе уже можно посмотреть видео с женами голкипера Бенфики Анатолия Трубина, которое как раз крайнее, Ефима Конопли (Шахтер), Руслана Малиновского (Дженоа), Валерия Бондаря, Андрея Пятова и других украинских футболистов.

Также Анна Реброва уделяет время не только любимой игре миллионов. На ее ютубе очень интересно интервью с бронзовым призером Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анной Ризаддиновой.

Интервью Анны Ребровой с Мариной Трубиной: смотрите видео

Роксана Малиновская

Следующей в этой подборке является Роксана Малиновская – жена полузащитника итальянского Дженоа Руслана Малиновского. Женщина работает дизайнером в собственном ателье, открывшемся в Италии в городе Бергамо, где раньше выступал ее муж за Аталанту.



Семья Малиновских / Фото жены Руслана

Бренд называется "MALI atelier". Малиновская разрабатывает как элегантные вечерние платья, так и яркие повседневные вещи.

Видео с показа бренда "MALI atelier"

Кроме того, Роксана является президентом в благотворительной организации "Malinovskyi Charity". Идею создания фонда семьи Малиновских предложили итальянские друзья: "Мы зарегистрировали нашу благотворительную организацию, которую решили создать для того, чтобы официально получать помощь от спонсоров и организовывать мероприятия для помощи народу Украины. Я очень рада, что эту инициативу предложили именно наши итальянские друзья, что говорит об огромной поддержке для нас и всех украинцев в целом".

Также Роксана часто встает в защиту своего мужа перед болельщиками, но не всегда эта защита идет в пользу репутации Руслана.

Маргарита Степаненко

Маргарита – жена опорного полузащитника сборной Украины и донецкого Шахтера Тараса Степаненко. Семьи футболиста не обязательно тратить большие деньги на походы в рестораны, чтобы вкусно поесть. Ведь Маргарита сама любит приготовить что-нибудь вкусненькое.



Семья Степаненко / Фото жены Тараса

Маргарита не только делится рецептами со своими подписчиками, которых у нее уже около 33 тысяч в инстаграмме, но и готовит на видео. Также жена Тараса репостит фото и видео блюд, которые подписчики приготовили по ее рецептам.

Мама трех отличных парней также показывает, как качественно зачистить свой холодильник перед новыми покупками продуктов. Даже из остатков продуктов Маргарита готовит вкусные блюда, с которыми охотно делится.

Рецепт от Маргариты Степаненко: смотрите видео

Ангелина Забарная

В конце января 2023 центрбек Илья Забарный переехал из киевского Динамо и английского Борнмута. Вместе с ним в Англию переехала его жена, с которой он сыграл свадьбу 5 июня 2023 года, Ангелина Забарная.



Семья Забарных / Фото из инстаграмма Ангелины

Пока мужчина играет за английский клуб, где является стабильным футболистом центра защиты вишен, Ангелина пытается развить свою страницу в тиктоке.

Девушка ведет блог, в котором делится секретами по уходу за собой, снимает "распаковку" и даже мини-влоги, в котором подписчики Ангелины проживают день вместе с ней. Именно такой контент сейчас полюбят на просторах этой популярной соцсети.

Забарна делится секретами ухода за собой: смотрите видео

Материал подготовила Анна Задорожная