24 Канал зазирнув в особисте життя футболістів збірної України та дізнався, хто із дружин футболістів не лише виховують дітей, а й досягають успіху в обраній діяльності.

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Анна Реброва

Розпочнемо із дружини головного тренера збірної України з футболу Анни Ребрової. Кохана Сергія Станіславовича розвиває свій ютуб-канал, який так і називається "Анна Реброва, є вже понад 7,5 підписників, які стежать за цікавими інтерв'ю від дружини наставника.



Сім'я Ребрових / Фото з інстаграму Анни

Анна знайомить своїх глядачів із дружинами українських футболістів. Реброва вже розкривала багато цікавих подробиці особистого життя зіркових сімей. Також під час інтерв'ю гості діляться своїми життєвим досвідом та різноманітними історіями. Хоча перед зйомками інтерв’ю Реброва розпочинала ютуб-карʼєру з розповідей про догляд за собою, книги, спільні поїздки з чоловіком та сином.

На її ютубі вже можна переглянути відео із дружинами голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна, яке якраз є крайнім, Юхима Коноплі (Шахтар), Руслана Маліновського (Дженоа), Валерія Бондаря, Андрія Пятова та інших українських футболістів.

Також Анна Реброва приділяє час не лише улюбленій грі мільйонів. На її ютубі є дуже цікаве інтерв'ю із бронзовою призеркою Олімпіади-2016 із художньої гімнастики Анною Різатдіновою.

Інтерв'ю Анни Ребрової із Мариною Трубіною: дивіться відео

Роксана Маліновська

Наступною у цій підбірці є Роксана Маліновська – дружина півзахисника італійського Дженоа Руслана Маліновського. Жінка працює дизайнером у власному ательє, яке відкрила в Італії у місті Бергамо, де раніше виступав її чоловік за Аталанту.



Родина Маліновських / Фото дружини Руслана

Бренд має назву "MALI atelier". Маліновська розробляє як елегантні вечірні сукні, так і яскраві повсякденні речі.

Відео із показу бренду "MALI atelier"

Окрім цього, Роксана є президенткою у благодійній організації "Malinovskyi Charity". Ідею щодо створення фонду сім’ї Маліновських запропонували італійські друзі: "Ми зареєстрували нашу благодійну організацію, яку вирішили створити для того, щоб офіційно отримувати допомогу від спонсорів та організовувати заходи для допомоги народу України. Я дуже рада, що цю ініціативу запропонували саме наші італійські друзі, що говорить про величезну підтримку для нас та всіх українців загалом".

Також Роксана часто стає на захист свого чоловіка перед уболівальниками, але не завжди цей захист йде на користь репутації Руслана.

Маргарита Степаненко

Маргарита – дружина опорного півзахисника збірної України та донецького Шахтаря Тараса Степаненка. Сім'ї футболіста не обов'язково витрачати великі гроші на походи у ресторани, аби смачно попоїсти. Адже Маргарита сама полюбляє зготувати щось смачненьке.



Сім'я Степаненків / Фото дружини Тараса

Маргарита не лише ділиться рецептами зі своїми підписниками, яких у неї вже майже 33 тисячі в інстаграмі, а й готує на відео. Також дружина Тараса репостить фото та відео страв, які підписники зготували за її рецептами.

Мама трьох чудових хлопців також показує, як якісно зачистити свій холодильник перед новими покупками продуктів. Навіть із залишків продуктів Маргарита готує смачні страви, з якими охоче ділиться.

Рецепт від Маргарити Степаненко: дивіться відео

Ангеліна Забарна

Вкінці січня 2023-го центрбек Ілля Забарний переїхав із київського Динамо та англійського Борнмута. Разом із ним в Англію переїхала його дружина, з якою він відгуляв весілля 5 червня 2023-го року, Ангеліна Забарна.



Сім'я Забарних / Фото з інстаграму Ангеліни

Поки чоловік грає за англійський клуб, де є стабільним футболістом центру захисту "вишень", Ангеліна пробує розвинути свою сторінку у тіктоку.

Дівчина веде блог, у якому ділиться секретами щодо догляду за собою, знімає "розпаковки" та навіть мінівлоги, у якому підписники Ангеліни проживають день разом з нею. Саме такий контент зараз полюблять на просторах цієї популярної соцмережі.

Забарна ділиться секретами догляду за собою: дивіться відео

Матеріал підготувала Анна Задорожна