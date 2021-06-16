Андрей Николаевич хотел стать бизнесменом. Также он не отклонил вариант пойти в политику.
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– Когда вы задумались о вариантах будущего после завершения карьеры футболиста? Какие у вас были карты на руках?
– Кроме спорта я рассматривал несколько вариантов. Например, попробовать что-то новое. Как один из вариантов рассматривал бизнес-карьеру.
У меня были политические амбиции, поэтому в какой-то момент я занялся политической деятельностью. Я понял, что это не мое, вернулся, получил тренерское образование и выбрал то направление, к которому у меня самая большая склонность.
– Какие варианты вы рассматривали в бизнесе?
– Есть какие-то заработанные доходы, определенные активы, которыми я обязан управлять. Нельзя сказать, что я активно занимаюсь бизнесом, но бизнес позволяет мне и моей семье чувствовать финансовую независимость и некоторую уверенность в будущем.
– Как и в какие проекты инвестирует Андрей Шевченко?
– Я пассивный инвестор. Есть определенные управленцы, которые консультируют, но окончательные бизнес-решения всегда за мной, – сказал Шевченко.
Когда Шевченко завершил карьеру?
- 2012 год стал завершающим годом его карьеры. Последний гол был им забит в ворота Швейцарии на Евро-2012.
- В 2016 году вошел в тренерский состав команды Динамо. Был в тренерском штабе и во время Евро-2016. После турнира стал главным тренером сборной Украины.