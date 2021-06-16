Андрей Николаевич хотел стать бизнесменом. Также он не отклонил вариант пойти в политику.

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– Когда вы задумались о вариантах будущего после завершения карьеры футболиста? Какие у вас были карты на руках?

– Кроме спорта я рассматривал несколько вариантов. Например, попробовать что-то новое. Как один из вариантов рассматривал бизнес-карьеру.

У меня были политические амбиции, поэтому в какой-то момент я занялся политической деятельностью. Я понял, что это не мое, вернулся, получил тренерское образование и выбрал то направление, к которому у меня самая большая склонность.

– Какие варианты вы рассматривали в бизнесе?

– Есть какие-то заработанные доходы, определенные активы, которыми я обязан управлять. Нельзя сказать, что я активно занимаюсь бизнесом, но бизнес позволяет мне и моей семье чувствовать финансовую независимость и некоторую уверенность в будущем.

– Как и в какие проекты инвестирует Андрей Шевченко?

– Я пассивный инвестор. Есть определенные управленцы, которые консультируют, но окончательные бизнес-решения всегда за мной, – сказал Шевченко.

Когда Шевченко завершил карьеру?