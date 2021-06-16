Андрій Миколайович хотів стати бізнесменом. Також він не відхилив варіант піти у політику.

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– Коли ви задумалися про варіанти майбутнього після завершення кар'єри футболіста? Які у вас були карти на руках?

– Крім спорту я розглядав кілька варіантів. Наприклад, спробувати щось нове. Як один з варіантів розглядав бізнес-кар'єру.

У мене були політичні амбіції, тому в якийсь момент я зайнявся політичною діяльністю. Я зрозумів, що це не моє, повернувся, отримав тренерську освіту і вибрав той напрямок, до якого у мене найбільша схильність.

– Які варіанти ви розглядали в бізнесі?

– Є якісь зароблені доходи, певні активи, якими я зобов'язаний керувати. Не можна сказати, що я активно займаюся бізнесом, але бізнес дозволяє мені і моїй родині відчувати фінансову незалежність і деяку впевненість в майбутньому.

– Як і в які проекти інвестує Андрій Шевченко?

– Я пасивний інвестор. Є певні управлінці, які консультують, але остаточні бізнес-рішення завжди за мною, – сказав Шевченко.

Коли Шевченко завершив кар'єру?