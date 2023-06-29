Друг для Мудрика: Челси серьезно намерен приобрести перспективного футболиста Шахтера

Лондонский коллектив продолжает активно работать на трансферном рынке. Перспективные футболисты как никто обольщают "аристократов".

Челси заинтересован в приобретении Анатолия Трубина. Но вот голкиперу придется хорошо поработать в лондонском коллективе.

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Украинец нарасхват

"Пенсионеры" уже успели хорошо поработать в летнее трансферное окно, в частности, клуб покинул ряд в прошлом ведущих футболистов, таких как Калиду Кулибали (Аль-Хилаль), Н'Голо Канте (Аль-Иттихад), Матео Ковачич (Манчестер Сити) и другие. . Среди покинувших "аристократов" футболистов оказался и второй голкипер команды Эдуард Менди, перешедший в Аль-Ахли. Таким образом, у Челси появилось вакантное место вратаря. Сам же лондонский коллектив перешел в активный поиск стража ворот.

Как сообщает известнейший в мире инсайдер Фадрицио Романо, Челси заинтересован в услугах украинского футболиста Анатолия Трубина. "Пенсионеры" не собираются забирать у Кепы Аррисабалаги место основного голкипера команды, однако ищут перспективного вратаря, который сможет составить серьезную конкуренцию испанскому исполнителю, что в будущем может перерасти в "смену ролей в команде". Также стоит отметить, что Челси не намерена тратить на Трубина "сумасшедших денег".

Напомним, что в услугах Анатолия также заинтересованный финалист Лиги чемпионов миланский Интер, который ищет замену Андре Онани, который в ближайшее время может перебраться в Манчестер Юнайтед. "Змеи" вряд ли захотят раскошелиться на покупку перспективного голкипера, поскольку готовы выплатить за Трубина около 15 миллионов евро, в тот момент как Transfermarkt оценивает украинца в 22 миллиона евро.

Следует отметить, что в услугах перспективного голкипера также заинтересована Севилья да Бенфика.

В прошлом сезоне Трубин провел 38 матчей за Шахтер, в которых пропустил 40 голов и 14 раз отыграл "на ноль".