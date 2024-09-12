Наразі 19-річний голкіпер перебуває на перегляді в резервній команді Челсі, за основу якого виступає Михайло Мудрик. Найближчим часом Крапивцов може підписати контракт з "пенсіонерами".

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Цікавий варіант для Крапивцова

Раніше повідомлялося, що Крапивцов міг стати гравцем Саутгемптона. Однак клуб АПЛ вирішив не використовувати єдину квоту на легіонера не з країни ЄС.

Тож Владислав вирішив спробувати свої сили у лондонському Челсі.

Довідка. Нагадаємо, що Крапивцов за підсумками юнацького Євро-2024 U-19 став найкращим воротарем турніру з версією УЄФА. На чемпіонаті Європи українець відіграв усі чотири матчі, у яких пропустив три голи.

Що відомо про талановитого голкіпера