Наразі 19-річний голкіпер перебуває на перегляді в резервній команді Челсі, за основу якого виступає Михайло Мудрик. Найближчим часом Крапивцов може підписати контракт з "пенсіонерами".
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Цікавий варіант для Крапивцова
Раніше повідомлялося, що Крапивцов міг стати гравцем Саутгемптона. Однак клуб АПЛ вирішив не використовувати єдину квоту на легіонера не з країни ЄС.
Тож Владислав вирішив спробувати свої сили у лондонському Челсі.
Довідка. Нагадаємо, що Крапивцов за підсумками юнацького Євро-2024 U-19 став найкращим воротарем турніру з версією УЄФА. На чемпіонаті Європи українець відіграв усі чотири матчі, у яких пропустив три голи.
Що відомо про талановитого голкіпера
- Владислав Крапивцов народився у Харкові. У місцевому Металісті розпочав займатися футболом.
- Згодом перебрався до Дніпра, за який виступав у Дитячо-юнацькій футбольній лізі України.
- Починаючи з сезону 2022/23 грав за юнацьку команду Дніпра-1. На його рахунку 25 поєдинків у чемпіонаті U-19.
- Після зняття дніпровської команди з УПЛ отримав статус вільного агента та підтримував форму у Харкові.