Лондонский "Челси" отправил четырех игроков команды на карантин на фоне вспышки коронавируса в клубе.

Кто заболел

Как сообщает The Sun, в изоляции находятся четыре футболиста: защитник Фикайо Томори, полузащитники Кристиан Пулишич, Мейсон Маунт и форвард Тэмми Абрахам. Примечательно, что все футболисты отыграли в прошлом сезоне за "синих" не менее 20 матчей.

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Все четверо провели отпуск на греческом острове Миконос. По возвращении никто из них не прибыл на тренировочную базу.

В клубе не комментируют информацию о возможных положительных тестах футболистов, однако известно, что в команде есть несколько случаев заражения.

По итогам прошлого сезона "Челси" занял в Премьер-лиге четвертое место, что дает право "аристократам" стартовать в новом сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. Новый чемпионат лондонцы начнут 14 сентября выездным матчем против "Брайтона".