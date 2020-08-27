Лондонський "Челсі" відправив чотирьох гравців команди на карантин на тлі спалаху коронавірусу в клубі.

Хто захворів

Як повідомляє The Sun, в ізоляції знаходяться чотири футболісти: захисник Фікайо Томорі, півзахисники Крістіан Пулішіч, Мейсон Маунт і форвард Теммі Абрахам. Примітно, що всі футболісти відіграли у минулому сезоні за "синіх" не менше 20 матчів.

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Усі четверо провели відпустку на грецькому острові Міконос. Після повернення ніхто з них не прибув на тренувальну базу.

У клубі не коментують інформацію про можливі позитивні тести футболістів, проте відомо, що в команді є кілька випадків зараження.

За підсумками минулого сезону "Челсі" посів у Прем'єр-лізі четверте місце, що дає право "аристократам" стартувати в новому сезоні в груповому етапі Ліги чемпіонів. Новий чемпіонат лондонці почнуть 14 вересня виїзним матчем проти "Брайтона".