Лідери англійської Прем'єр-ліги "Челсі" та "Тоттенхем" зійдуться 29 листопада у рамках 10 туру АПЛ. Прогноз букмекерів на лондонське дербі – читайте у матеріалі Спорт 24.

Челсі – Тоттенхем: прогноз

Обидві команди непогано розпочали сезон і після 9 турів займають лідируючі позиції, пише 24 канал. "Шпори" набрали 20 очок та разом з "Ліверпулем" очолюють турнірну таблицю. Команда Френка Лемпарда, як і "Лестер", має на два бали менше.

Інтригу в матчі підігріватиме зустріч наставника "Тоттенхема" Жозе Моурінью з колишніми партнерами. Попередні два матчі в АПЛ Моурінью програв "Челсі".

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Прогноз Marathonbet

Перед поєдинком букмекери вважають, що саме "Челсі" фаворит гри. На звитягу "синіх" букмекери дають коефіцієнт 2,17.

Водночас перемогу "Тоттенхема" оцінюють коефіцієнтом 3,82. Якщо ж у матчі буде зафіксовано нічию – коефіцієнт 3,58.

До уваги. У Marathonbet на матч "Челсі" – "Тоттенхем" діє нульова маржа.

Обидві команди за 9 турів показали практично рівну статистику. У "Тотенхема" 21 забитий гол при 9 пропущених. У "Челсі" – 22 голи при 20 пропущених.

Це демонструє, що атака та напад обох команд приблизно рівна. Відтак, у грі можна очікувати багато голів. На тотал більше 3 букмекери пропонують коефіцієнт 2,26. Якщо ж зіграє тотал менше 2.5 – коефіцієнт 2,15.

Також гра буде цікава зустріччю двох зіркових нападників – Гаррі Кейна та Тімо Вернера. На гол Вернера у ворота "шпор" букмекери пропонують коефіцієнт 2,40. Якщо ж м'ячем відзначиться Кейн – коефіцієнт 2,52.

Матч "Челсі" – "Тоттенхем" відбудеться 29 листопада. Початок гри о 18:30.