"Челси" и "Тоттенхэм" встретятся 29 ноября в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги. Поединок можно посмотреть онлайн в Украине.

Поединок "Челси" – "Тоттенхэм" состоится в воскресенье, 29-го ноября. Начало игры в 18:30, сообщает 24 канал.

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"Челси" – "Тоттенхэм" где смотреть

Матчи АПЛ в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Перед игрой

"Тоттенхэм" за 9 туров набрал 20 очков и вместе с "Ливерпулем" делит первое место. В предыдущем туре "шпоры" победили "Манчестер Сити".

Команда Фрэнка Лэмпарда набрала на два очка меньше. Вместе с "Лестером" лондонцы делят третье место. "Челси" имеет серию из трех подряд побед.