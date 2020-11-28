"Челсі" та "Тоттенхем" зустрінуться 29 листопада у рамках 10-го туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок можна переглянути онлайн в Україні.

Поєдинок "Челсі" – "Тоттенхем" відбудеться у неділю, 29-го листопада. Початок гри о 18:30, повідомляє 24 канал.

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"Челсі" – "Тоттенхем" де дивитися

Матчі АПЛ в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.