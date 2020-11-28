Челсі – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч АПЛ
"Челсі" та "Тоттенхем" зустрінуться 29 листопада у рамках 10-го туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок можна переглянути онлайн в Україні.
Поєдинок "Челсі" – "Тоттенхем" відбудеться у неділю, 29-го листопада. Початок гри о 18:30, повідомляє 24 канал.
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"Челсі" – "Тоттенхем" де дивитися
Матчі АПЛ в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
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