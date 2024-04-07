Неудачный выход Мудрика: Челси на ровном месте потерял очки в бою с аутсайдером АПЛ

Лондонский Челси был близок ко второй подряд победе в чемпионате Англии. Однако Шеффилд Юнайтед смог сломать планы Маурисио Почеттино.

Шеффилд Юнайтед – Челси 2:2

Голы: Богл, 32, Макберни, 90+3 – Силва, 11, Мадуэке, 66.

В чемпионате Англии подошел к завершению 32 тур АПЛ. В одном из последних матчей уик-энда лондонский Челси пришел в гости к главному аутсайдеру таблицы Шеффилд Юнайтед, пишет 24 канал.

По теме Ливерпуль потерял лидерство: мерсисайдцы не смогли победить Манчестер Юнайтед – видео

Лидировали без Мудрика

Подопечные Почеттино снова проводят нестабильный сезон и уже давно попрощались с надеждами на путевку в Лигу чемпионов. Впрочем, неплохие результаты в последних играх дали "синим" надежду на попадание в Лигу конференций или даже Лигу Европы.

Для этого Челси необходимо было преодолевать Шеффилд. В отличие от двух прошлых игр, на этот раз Почеттино решил оставить Мудрика на скамейке запасных.

Лондонцы контролировали ход игры, однако хозяева чаще наносили удары. Первыми забили все же гости, Тьяго Силва удачно замкнул подачу с углового. Однако уже в середине первого тайма Шеффилд Юнайтед сравнял счет.

Хамер вырезал красивую разрезную передачу на Богла и тот с острого угла пробил Петровича. После перерыва Челси продолжил давить и смог выйти вперед на 66 минуте после эффектного удара от Мадуэке.

Читайте также Зинченко помог: Арсенал разгромил команду экс-тренера Шахтера и возглавил АПЛ

Челси потерял свое

Именно вместо англичанина в конце встречи на замену вышел Мудрик. Впрочем за восемь с лишним минут украинец ничем особо не запомнился. А вот Шеффилд руки не сложил и смог вырвать ничью в компенсированное время.

После ряда сбросов головой Макберни вынырнул из-под защитников Челси и в упор расстрелял вратаря. Времени отыграться у гостей уже не было. Поэтому "синие" остаются на девятом места, имея отставание от еврокубковой зоны в четыре очка.