Шеффілд Юнайтед – Челсі 2:2

Голи: Богл, 32, Макберні, 90+3 – Сілва, 11, Мадуеке, 66.

В чемпіонаті Англії підійшов до завершення 32 тур АПЛ. В одному з останніх матчів вікенду лондонський Челсі завітав у гості до головного аутсайдера таблиці Шеффілд Юнайтед, пише 24 канал.

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Лідирували без Мудрика

Підопічні Почеттіно знову проводять нестабільний сезон та вже давно попрощались із надіями на путівку у Лігу чемпіонів. Втім непогані результати в останніх іграх дали "синім" надію на потрапляння у Лігу конференцій чи навіть Лігу Європи.

Для цього Челсі необхідно було долати Шеффілд. На відміну від двох минулих ігор, цього разу Почеттіно вирішив залишити Мудрика на лаві запасних.

Лондонці контролювали хід гри, проте господарі частіше завдавали ударів. Першими забили все ж гості, Тьяго Сілва вдало замкнув подачу з кутового. Проте вже в середині першого тайму Шеффілд Юнайтед зрівняв рахунок.

Хамер вирізав красиву розрізну передачу на Богла і той з гострого кута пробив Петровича. Після перерви Челсі продовжив тиснути та зміг вийти вперед на 66 хвилині після ефектного удару від Мадуеке.

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Челсі втратив своє

Саме замість англійця в кінці зустрічі на заміну вийшов Мудрик. Втім за вісім з гаком хвилин українець нічим особливо не запам'ятався. А ось Шеффілд руки не склав та зміг вирвати нічию у компенсований час.

Після ряду скидань головою Макберні винирнув з-під захисників Челсі та впритул розстріляв воротаря. Часу відігратися у гостей вже не було. Тож "сині" залишаються на дев'ятому місця, маючи відставання від єврокубкової зони у чотири очки.