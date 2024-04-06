Брайтон – Арсенал 0:3

Голы: Сака, 33 (пен), Хаверц, 62, Троссар, 86.

В чемпионате Англии в этот уикенд проходят матчи 32 тура АПЛ. На вечер субботы была вынесена игра с участием Арсенала, который противостоял на выезде Брайтону, пишет 24 канал.

По теме Не без дикого курьеза: Миколенко помог Эвертону выиграть в АПЛ впервые за три месяца

Комфортная победа "канониров"

Команда Микеля Артеты ведет жесткую борьбу за чемпионство с Ливерпулем и Манчестер Сити. Чтобы не отстать от конкурентов, "канонирам" жизненно необходимо было преодолевать команду экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.

Второй раз подряд в старте лондонцев появился украинец Александр Зинченко, который наконец-то восстановился от травмы. Арсенал не преобладал соперника в инициативе, но чаще бил в сторону ворот соперника. Гостям все же удалось выйти вперед в первом тайме.

Лемпти скосил Жезуса на входе в собственную площадку и Сака уверенно реализовал пенальти. Удвоить счет Арсенал смог после перерыва. На 62 минуте Жоржиньо ворвался в штрафную соперника и прострелил на Хаверца.

Читайте также Лучший латераль: Зинченко попал в сборную тура в АПЛ

Немцу оставалось не промахнуться за пару метров, что он и сделал. Что касается Зинченко, то украинец ничем особенным не отметился, как и не был замечен в ошибках. В итоге Александр отыграл 72 минуты, уступив место на поле Томиясу.

Арсенал довел матч до разгромной победы благодаря голу в конце от Троссара и вышел пока на первое место в турнирной таблице. На один балл позади отстают Ливерпуль и Манчестер Сити, но у мерсисайдцев еще есть матч в запасе.