Лондонський "Челсі" здійснив черговий зірковий трансфер попри пандемію коронавірусу. Лондонський клуб придбав оборонця Бена Чілвела.

Захисник "Лестера" Бен Чілвел офіційно став гравцем "Челсі". Про це лондонський клуб повідомив на своєму сайті 26-го серпня.

До речі: "Рома" офіційно підписала екслідера "Челсі" та "Барселони" Педро

Деталі трансферу

23-річний англієць підписав контракт терміном на 5 років. Інші деталі "Челсі" поки не повідомляє.

За інформацією ЗМІ, лондонський клуб заплатив "Лестеру" за трансфер Чілвела 55 мільйонів євро.

Таким чином Бен увійшов у топ-10 найдорожчих оборонців. Більше, аніж за Бена, заплатили тільки за шістьох оборонців:

Гаррі Магвайр МЮ – 87 мільйонів євро

Маттейс де Лігт ("Ювентус") – 85,5 мільйона євро

Вірґіл ван Дейк ("Ліверпуль") – 84,65 мільйона євро

Лукас Ернандес ("Баварія") – 80 мільйонів євро

Емерік Ляпорт ("Манчестер Сіті") – 65 мільйонів євро

Джон Стоунз ("Манчестер Сіті") – 55,6 мільйона євро

У минулому сезоні Чілвел забив за "Лестер" 3 голи і віддав 3 результативні паси у 27 матчах АПЛ.

Чілвел став третім зірковим придбанням "Челсі" на сезон 2020/2021. До цього "сині" придбали Тімо Вернера та Хакіма Зієша.