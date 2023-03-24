При участии Зинченко, Мудрика и мировых звезд: Челси согласился провести матч ради Украины
Источник:Evening Standart
Совладелец лондонского коллектива Тодд Бёли пошел на встречу организаторам поединка. Матч состоится для помощи Украине.
Совладелец лондонского Челси Тодд Бёли одобрил инициативу провести "матч всех звезд" для поддержки Украины в войне с Россией. Инициатором замера стал лидер "сине-желтых".
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"Футбол для Украины"
С такой просьбой к Челси обратилась организация "Football for Ukraine", созданная Александром Зинченко и частью которой является Андрей Шевченко, а глава "аристократов" в свою очередь согласовал идею. "Матч всех звезд" состоится в американском стиле. Участие в поединке примут, как минимум, четыре представителя Украины, выступающих в Английской Премьер-лиге, а именно: Александр Зинченко Михаил Мудрик, Илья Забарный и Виталий Миколенко. полный состав команд пока неизвестен.Кстати говоря, "пенсионеры" при переходе в свое состояние Михаила Мудрика также устно согласовали с Шахтером товарищеский поединок на Донбасс Арене, когда Донецк вернется под контроль Украины.
Поединок должен состояться в начале августа перед стартом АПЛ, а встреча пройдет на главной арене лондонского Челси "Стэмфорд Бридж". Football for Ukraine с ее идеями, кроме "аристократов", уже поддержали Фонд Арсенала, Puma, Nike и Common Goal. В планах организации провести ряд футбольных мероприятий по сбору средств на поддержку Украины и напоминаниям о жестокой войне, развязанной Россией.