Співвласник лондонського Челсі Тодд Бьолі схвалив ініціаниву провести "матч усіх зірок" для підтримки України у війні з Росією. Ініціатором заміру став лідер "синьо-жовтих".

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"Футбол для України"

З таким проханням до Челсі звернулась організація "Football for Ukraine", яка створена Олександром Зінченком і частиною якої є Андрій Шевченко, а очільник "аристократів" у свою чергу погодив ідею. "Матч усіх зірок" відбудеться в американському стилі. Участь в поєдинку візьмуть, як мінімум, чотири представника України, які виступають в Англійській Прем'єр-лізі, а саме: Олександр Зінченко Михайло Мудрик, Ілля Забарний та Віталій Миколенко. повний склад команд поки що невідомий.

До речі, "пенсіонери" при переході до свого стану Михайла Мудрика також усно погодили зі Шахтарем товариський поєдинок на Донбас-Арені, коли Донецьк повернеться під контроль України.

Поєдинок повинен відбутись на початку серпня перед стартом АПЛ, а зустріч пройти на головній арені лондонського Челсі "Стемфорд Брідж". "Football for Ukraine" з її ідеями, окрім "аристократів", вже підтримали Фонд Арсенала, Puma, Nike та Common Goal. У планах організації провести низку футбольних заходів для збору коштів на підтримку України та нагадувань про жорстоку війну, розв'язану Росією.