Співвласник лондонського Челсі Тодд Бьолі схвалив ініціаниву провести "матч усіх зірок" для підтримки України у війні з Росією. Ініціатором заміру став лідер "синьо-жовтих".
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"Футбол для України"
З таким проханням до Челсі звернулась організація "Football for Ukraine", яка створена Олександром Зінченком і частиною якої є Андрій Шевченко, а очільник "аристократів" у свою чергу погодив ідею. "Матч усіх зірок" відбудеться в американському стилі. Участь в поєдинку візьмуть, як мінімум, чотири представника України, які виступають в Англійській Прем'єр-лізі, а саме: Олександр Зінченко Михайло Мудрик, Ілля Забарний та Віталій Миколенко. повний склад команд поки що невідомий.
Поєдинок повинен відбутись на початку серпня перед стартом АПЛ, а зустріч пройти на головній арені лондонського Челсі "Стемфорд Брідж". "Football for Ukraine" з її ідеями, окрім "аристократів", вже підтримали Фонд Арсенала, Puma, Nike та Common Goal. У планах організації провести низку футбольних заходів для збору коштів на підтримку України та нагадувань про жорстоку війну, розв'язану Росією.