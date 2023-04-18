Челси – Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Челси и Реал сыграют ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов во вторник, 18 апреля. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Челси – Реал.

Челси и Реал ответный матч проведут в Лондоне на стадионе "Стэмфорд бридж". После первого матча преимущество на стороне "сливочных", которые дома победили 2:0. Еще одной проблемой для "синих" в этом матче стало удаление защитника Чилвелла, который сейчас пропустит и этот матч.

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Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Манчестер Сити – Бавария. В первом матче "горожане" разгромили соперника дома 3:0.

Стоит отметить, что это будет матч, в котором могут сыграть два украинских футболиста. Это полузащитник Михаил Мудрик (Челси) и вратарь Андрей Лунин (Реал). Особенностью их противостояния является то, что оба родились в одном городе – Краснограде Харьковской области.

Матч Челси - Реал начнется в 22:00. Онлайн-трансляция матча Челси – Реал доступна в этой новости.

Челси – Реал онлайн