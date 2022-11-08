"Ужасная" задержка: Украина так и не получила денег от продажи Челси Абрамовичем

Российский олигарх Роман Абрамович пообещал передать деньги, получение за продажу футбольного клуба Челси, на нужды Украины. Но после продажи клуба деньги в Украину так и не дошли.

После начала войны России против Украины в Великобритании заморозили активы российских олигархов. Досталось и Роману Абрамовичу. В том числе его любимому "детищу" – футбольному клубу Челси. Чтобы клуб не прекратил существование, решено было его продать.

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При этом Абрамович пообещал, что вырученные средства от продажи клуба будут направлены на поддержку Украины. 30 мая 2022 года Челси официально сменил владельца – клуб продали за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов американскому консорциуму во главе с Тоддом Боули.

Однако вырученные за продажу клуба деньги так и не поступили в Украину. Это подтвердил министр в европейских делах Великобритании Лео Дохерти. По его словам, деньги "все еще заморожены на банковском счету Великобритании". Об этом он заявил в ходе обсуждения в британском парламенте.

Дохерти отметил, что подана заявка на проведение административных работ и получение лицензии на использование средств.

Депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант заявил, что такая задержка является "ужасной", и призвал правительство "принять соответствующие меры".