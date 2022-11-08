Після початку війни Росії проти України, у Великій Британії заморозили активи російських олігархів. Дісталося і Роману Абрамовичу. У тому числі його улюбленому "дітищу" – футбольному клубу Челсі. Щоб клуб не припинив існування, було вирішено його продати.

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При цьому Абрамович тоді ж пообіцяв, що виручені кошти від продажу клубу будуть направлені на підтримку України. 30 травня 2022 року Челсі офіційно змінив власника – клуб продали за 4,25 мільярда фунтів стерлінгів американському консорціуму на чолі з Тоддом Боулі.

Однак виручені за продаж клубу гроші поки так і не надійшли до України. Це підтвердив міністр в європейських справа Великої Британії Лео Дохерті. За його словами, гроші "все ще заморожені на банківському рахунку Великобританії". Про це він заявив під час обговорень в британському парламенті.

Дохерті зазначив, що подано заявку на проведення адміністративних робіт та отримання ліцензії на використання коштів.

Депутат від опозиційної Лейбористської партії Кріс Браянт заявив, що така затримка є "жахливою", і закликав уряд "вжити відповідних заходів".