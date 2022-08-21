В чемпионате Англии проходят матчи 3 тура АПЛ. Вчера Арсенал Александра Зинченко сумел обыграть Борнмут и одержать третью победу подряд.

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А вот конкуренты лондонцев пока нестабильны, пишет 24 канал. Ливерпуль и Манчестер Юнайтед не смогли одержать ни одной победы в первых двух турах и в понедельник сыграют друг с другом.

Позор от Челси

Челси – Лидс 3:0

Голы: Ааронсон, 33, Родриго, 37, Харрисон, 69.

Сегодня же потеряли очки два других претендента на титул – Челси и Манчестер Сити. Лондонцы взяли 4 очка в первых двух турах, но в третьем опозорились на поле Лидса (3:0).

Антигероем встречи можно назвать новичка лондонцев Калиду Кулибали. Сенегалец не только плохо отыграл в защите, но и заработал изъятие на исходе матча.

Сити создает себе проблемы и спасается

Ньюкасл – Манчестер Сити 3:3

Голы: Альмирон, 28, Уилсон, 39, Трипьер, 54 – Гюндоган, 5, Холанд, 61, Бернарду Силва, 64.

Был близок к фиаско и Манчестеру Сити. Как и Арсенал, манкунианцы шли без потерь после 2-го тура, однако столкнулись с проблемами в игре с Ньюкаслом. Похоже, скорый гол Гюндогана расслабил гостей и к перерыву они пропустили дважды.

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Положение "горожан" стало еще более затруднительным, когда в начале второго тайма Триппьер забил третий мяч в ворота Эдерсона. Впрочем, Сити хватило 10 минут, чтобы восстановить паритет.

Первоначально Родри помог Эрлингу Холанду забить свой третий гол в сезоне. А сравнял счет Бернарду Силву после паса Кевина Де Брюйне.

Турнирное положение лидеров чемпионата Англии:

Арсенал – 9 Манчестер Сити – 7 Тоттенхэм – 7 Лидс – 7 Брайтон – 7 Ньюкасл – 5 Фулхэм – 5

​Интересно! Александр Зинченко перешел в Арсенал летом из Манчестер Сити и уже трижды выходил в основе "канониров". За это время украинец отличился одним ассистом и дважды оформлял клиншит.