В чемпіонаті Англії проходять матчі 3 туру АПЛ. Вчора Арсенал Олександра Зінченка зумів переграти Борнмут і здобути третю перемогу поспіль.
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А ось конкуренти лондонців поки нестабільні, пише 24 канал. Ліверпуль та Манчестер Юнайтед не змогли здобути жодної перемоги у перших двох турах і у понеділок зіграють між собою.
Ганьба від Челсі
Челсі – Лідс 3:0
Голи: Ааронсон, 33, Родріго, 37, Харрісон, 69.
Сьогодні ж втратили очки інші два претенденти на титул – Челсі та Манчестер Сіті. Лондонці взяли 4 очки у перших двох турах, але у третьому зганьбились на полі Лідса (3:0).
Антигероєм зустрічі можна назвати новачка лондонців Каліду Кулібалі. Сенегалець не тільки погано відіграв у захисті, але і заробив вилучення під кінець матчу.
Сіті створює собі проблеми і рятується
Ньюкасл – Манчестер Сіті 3:3
Голи: Альмірон, 28, Вілсон, 39, Тріпп'єр, 54 – Гюндоган, 5, Холанд, 61, Бернарду Сілва, 64.
Був близький до фіаско і Манчестер Сіті. Як і Арсенал, манкуніанці йшли без втрат після 2-го туру, однак натрапили на проблеми у грі з Ньюкаслом. Схоже, швидкий гол Гюндогана розслабив гостів і до перерви вони пропустили двічі.
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Положення "городян" стало ще більш скрутним, коли на початку другого тайму Тріпп'єр забив третій м'яч у ворота Едерсона. Втім, Сіті вистачило 10 хвилин, щоб відновити паритет.
Спочатку Родрі допоміг Ерлінгу Холанду забити свій третій гол в сезоні. А зрівняв рахунок Бернарду Сілва після пасу Кевіна Де Брюйне.
Турнірне положення лідерів чемпіонату Англії:
- Арсенал – 9
- Манчестер Сіті – 7
- Тоттенхем – 7
- Лідс – 7
- Брайтон – 7
- Ньюкасл – 5
- Фулхем – 5