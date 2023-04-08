Мудрик снова не поразил: Лэмпард начинает с провала возвращение в Челси – видеообзор матча

Лондонский клуб не смог реализовать игровое преимущество над Вулверхэмптоном в счет на табло. Победу хозяевам принес гол-красавец перед перерывом.

Вулверхэмптон – Челси 1:0

Гол: Матеус Нуньес, 32.

В чемпионате Англии продолжается 30 тур АПЛ. В одной из игр субботы Челси отправился в гости к Вулверхэмптону уже с новым наставником, пишет 24 канал.

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Посреди недели лондонцы уволили Грэма Поттера и вернули на тренерский мостик Фрэнка Лэмпарда в качестве исполняющего обязанности. Впрочем, "синие" уже давно упустили шансы на попадание в топ-четверку.

В свою очередь Вулверхэмптон ведет отчаянную борьбу за выживание, а в последних трех матчах получил всего один балл. Однако подопечные Лопетеги серьезно настроились на бой с Челси и открыли счет в середине первого тайма.

Лучшая реализация "волков"

После подачи с фланга и выноса от защитника лондонцев мяч удачно лег на ногу Матеусу Нуньесу. Португальский хавбек взлёта забил шикарный гол в ворота Аррисабалаги.

Челси же больше контролировал мяч и чаще бил по воротам соперника, но все эти выстрелы были не в створ. "Волки" же на контратаках куда чаще беспокоили Кепу, совершившего три сейва.

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Очередной провал Мудрикка

Что касается Михаила Мудрика, то украинец начал игру со скамейки запасных. Лэмпард выпустил вингера на 68 минуте вместо Рахима Стерлинга. Впрочем, наш соотечественник растворился на поле.

За чуть больше 20 минут Мудрик очень редко встречался с мячом, ни разу не пробил по воротам Са и не совершил ни одного перехвата. Впрочем, другие игроки "синих" также не смогли хотя бы сравнять счет.

Таким образом, Челси остается одиннадцатым при семи баллах отставания от еврокубковой зоны. Вулверхэмптон поднимается на 12-ю ступеньку. Впрочем преимущество над зоной вылета очень шаткое – всего 4 очка.

Видеообзор матча Вулверхэмптон – Челси: