Благотворительный фонд, создаваемый для помощи Украине, почти готов к работе в 2,34 миллиарда фунтов стерлингов в виде доходов от продаж Романом Абрамовичем Челси. Однако утверждение этого правительством Великобритании длится дольше, чем ожидалось.

Достойно внимания Зидан, Анчелотти, Лам и другие: легенды футбола сформируют авторитетный орган УЕФА

Пожизненные проблемы помощи

Российский бизнесмен Роман Абрамович продал лондонский футбольный клуб американцу Тодду Боли за 4,25 млрд фунтов. Это произошло после того, как Британия и Европейский Союз ввели санкции против него за его связи с президентом России Владимиром Путиным. Почти год после продажи деньги остаются замороженными на банковском счете Великобритании, которые так и не попали в Украину.

ЕС предоставил соответствующим сторонам юридическую четкость относительно применения санкций. Высокая стоимость продаж Челси символизировала еще и то, что Абрамович не получил выгоды от продажи клуба. Роман сам предложил создать благотворительный фонд и указал, чтобы средства от соглашения перешли жертвам войны в Украине. В заявлении правительства Великобритании в мае прошлого года говорится, что средства будут храниться на счету в британском банке для "использования в гуманитарных целях в Украине".

Майк Пенроуз, бывший исполнительный директор Unicef в Великобритании, исполняющий обязанности генерального директора нового фонда, сказал, что его команда завершила все документы, необходимые для создания фонда. А также составила международный краткий список кандидатов в правление из семи членов. Он отказался разглашать имена, сказав, что это люди, длительно работающие в благотворительном секторе.

Мы готовы к работе, и мы просто ждем одобрения. Мы не будем принимать никаких решений, пока не узнаем, что деньги поступят. Существуют сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Великобританией и ЕС, так и внутри Великобритании,

– сказал Пенроуз.

В прошлом году правительство Великобритании выделило около 200 тысяч фунтов стерлингов для финансирования юридических и административных расходов, связанных с созданием благотворительной организации. Также для найма экспертов для разработки плана использования средств. По словам Пенроуза, фонд планирует сосредоточиться на гуманитарных проектах, поддерживающих медицинские и образовательные программы, а также программы предоставления убежища для украинцев.

Практические аспекты пожертвования оказались очень сложными, поэтому еще нужно преодолеть несколько препятствий, прежде чем Украина сможет получить какую-либо часть денег, и вот не очень понятно, когда это произойдет. Правительство Великобритании было близко к тому, чтобы передать вырученные средства фонда. К тому же создается независимый фонд для управления и распределения средств Абрамовича. ЕС изучают способы ареста замороженных российских активов и использование их для содействия восстановлению Украины.

ЕС недавно ввел обязательства по отчетности, и его законы позволяют ему инвестировать обездвиженные активы российского центрального банка, чтобы помочь Киеву. Но применение подобного механизма к активам подсанкционных физических и юридических лиц может быть проблематичным, поскольку ограничения предназначены как временные.