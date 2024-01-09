Миддлсбро – Челси 1:0

Гол: Хекни, 37.

На этой неделе в Кубке английской лиги проходят первые матчи 1/2 финала. На вторник был вынесен матч с участием Челси, который отправился в гости в Миддлсбро, пишет 24 канал.

По теме Первая награда Мудрика в Англии: за что получил приз Вингер Челси

Этот турнир является едва ли не единственной возможностью для лондонцев завоевать хоть какой трофей в этом сезоне. Команда не выступает в еврокубках, а в АПЛ застряла на десятом месте.

На игру против представителя Чемпионшипа Почеттино оставил на скамейке запасных Михаила Мудрика. В основе в нападении вышли Палмер, Стерлинг и Мадуэке.

"Синие" ожидаемо владели инициативой, но открыть счет смогли как раз хозяева. Перед перерывом Хекни отозвался на прострел Джонса и с близкого расстояния поразил ворота Челси.

У гостей было немало моментов у Палмера, удивительным образом их тратившего. В середине же второго тайма на поле появился Мудрик вместо невнятного Мадуэке.

Читайте также Дикое невезение звезды Челси: конкурент Мудрика получил вторую тяжелую травму в течение сезона

К сожалению, существенно игру украинец сменить не смог. Челси продолжил давить, а Миддлсбро сделал ставку на глубокую защиту. Мудрик нанес лишь один удар, который парировал вратарь хозяев.

Таким образом, Челси сенсационно проигрывает Миддлсбро и оказывается в шаге от вылета из Кубка лиги. Ответный матч пройдет на "Стэмфорд Бридж" 23 января.