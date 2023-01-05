Зимнее трансферное окно открыто, поэтому европейские топ-клубы уже начинают усиливаться перед решающим этапом сезона. Одним из самых активных в январе может быть лондонский Челси.

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"Аристократы" уже оформили второй переход по каденции Грэма Поттера. Недавно клуб подписал нападающего из Мольде Давида Датро Фофана. Теперь же новичком английского гранда стал центральный защитник Бенуа Бадиашиль.

Об этом сообщил официальный сайт Челси. 21-летний защитник перебрался в АПЛ из Монако. За Бенуа "синие" заплатили 38 миллионов евро, но эта сумма может увеличиться благодаря бонусам за удачные выступления.

Контракт заключен на шесть с половиной лет – до лета 2029 года. Французу предстоит выдержать серьезную конкуренцию в команде Поттера. На позицию центрального защитника прошлым летом купили Кулибали и Фофана.

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Также центрбека могут сыграть Аспиликуэта, Чалоба, Тьягу Силва и Кукурелья. Бадиашиль является воспитанником Монако, за взрослую команду которого выступает с 2018 года. В 135 матчах за монегасков Бенуа забил шесть голов.

Кроме того, у защитника уже есть международный опыт. Новичок Челси отыграл почти 50 матчей за юниорские и молодежные сборные Франции. А в сентябре 2022 года Бенуа дебютировал за "Ле Бле" в Лиге наций, отыграв два матча. Впрочем, в заявку на ЧМ-2022 он не попал.