Зимове трансферне вікно вже відкрито, тому європейські топ-клуби вже починають посилюватись перед вирішальним етапом сезону. Одним з найактивнішим у січні може бути лондонський Челсі.

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"Аристократи" вже оформили другий перехід за каденції Грема Поттера. Нещодавно клуб підписав нападника з Мольде Давіда Датро Фофана. Тепер же новачком англійського гранда став центральний захисник Бенуа Бадіашиль.

Про це повідомив офіційний сайт Челсі. 21-річний захисник перебрався в АПЛ із Монако. За Бенуа "сині" заплатили 38 мільйонів євро, але ця сума може збільшитися завдяки бонусам за вдалі виступи.

Контракт укладений на шість з половиною років – до літа 2029 року. Французу доведеться витримати серйозну конкуренцію в команді Поттера. На позицію центрального захисника минулого літа купили Кулібалі та Фофана.

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Також центрбека можуть зіграти Аспілікуета, Чалоба, Тьягу Сілва та Кукурелья. Бадіашиль є вихованцем Монако, за дорослу команду якого виступає з 2018 року. У 135 матчах за монегасків Бенуа забив шість голів.

Крім того, захисник вже має міжнародний досвід. Новачок Челсі відіграв майже 50 матчів за юніорські та молодіжні збірні Франції. А у вересні 2022 року Бенуа дебютував за "Ле Бле" в Лізі націй, відігравши два матчі. Втім, до заявки на ЧС-2022 він не потрапив.