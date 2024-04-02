Уже не впервые пресс-служба "синих" акцентирует свое внимание на удачных действиях левого вингера сборной Украины. Тем более, что в поединке против Бернли Михаил Мудрик отыграл от свистка до свистка.

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Украинец хорошенько повозил защитников Бернли

Украинский футболист отметился не только дриблингом, но и успел за 90 минут отдать ассист, огорчить незасчитанным голом и даже заработать на себе пенальти в штрафной гостей, которое затем удачно реализовал Коул Палмер.

К сожалению, хорошая игра Мудрика не принесла победу Челси. На дубль Палмера Бернли ответил двумя результативными ударами Каллена и О'Ши. Гости вырвали выездную ничью 2:2.

После поединка прошло уже три дня, а пресс-служба лондонского клуба продолжает смаковать эффектные действия Михаила во время игры 30-го тура АПЛ-2023/2024.

Видео яркого дриблинга Мудрика в матче Челси – Бернли

Отметим, что в текущем сезоне-2023/2024 Мудрик провел уже 31 матч, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Очень двояких сезон проводит Михаил в футболке "аристократов". После одного поединка его забрасывают комплиментами, а уже в следующей игре могут безжалостно раскритиковать.

Напомним, что именно Мудрик принес сборной Украины победу над Исландией 2:1 и вывел команду Сергея Реброва на Евро-2024.