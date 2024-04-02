Вже не вперше пресслужба "синіх" акцентує свою увагу на вдалих діях лівого вінгера збірної України. Тим паче, що у поєдинку проти Бернлі Михайло Мудрик відіграв від свистка до свистка.

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Українець добряче повозив захисників Бернлі

Український футболіст відзначився не лише дриблінгом, а й встиг за 90 хвилин віддати асист, засмутити незарахованому голу та навіть заробити на собі пенальті у штрафному гостей, яке потім вдало реалізував Коул Палмер.

На жаль, хороша гра Мудрика не принесла перемогу Челсі. На дубль Палмера Бернлі відповів двома результативними ударами Каллена та О'Ші. Гості вирвали виїзну нічию 2:2.

Після поєдинку минуло вже три дні, а пресслужба лондонського клубу продовжує смакувати ефектні дії Михайла під час гри 30-го туру АПЛ-2023/2024.

Відео яскравого дриблінгу Мудрика у матчі Челсі – Бернлі

Відзначимо, що у поточному сезоні-2023/2024 Мудрик провів вже 31 матч, у яких забив 6 голів та віддав 4 асисти. Дуже двояких сезон проводить Михайло у футболці "аристократів". Після одного поєдинку його закидують компліментами, а вже у наступній грі можуть безжально розкритикувати.

Нагадаємо, що саме Мудрик приніс збірній України перемогу над Ісландією 2:1 та вивів команду Сергія Реброва на Євро-2024.