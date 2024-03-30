Челси – Бернли 2:2

Голы: Палмер, 44 (пенальти), 78 – Каллен, 47, О'Ши, 81

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино в стартовом составе выпустил Михаил Мудрика. Украинский вингер оправдал доверие тренера активной игрой, пишет 24 Канал.

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"Крепкий орешек" для Челси

В середине первого тайма Мудрик выполнил остроумный пас на Дисаси, после которого центрбек с легкостью переиграл голкипера Бернли. Однако радость игроков Челси была недолгой. Арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой.

Активность Мудрика принесла результат на последних минутах первого тайма. Стремительный прорыв украинца по левому флангу защитник Бернли остановил непозволительным приемом. Рефери указал на одиннадцатиметровый, а игрок "бордовых" увидел перед собой красную карточку.

К отметке подошел Палмер, который не оставил шансов голкиперу гостей. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Челси.

Мудрик заработал, а Палмер забил: видео

Начало второго тайма стало холодным душем для команды Почеттино. Игроки Бернли разыграли великолепную комбинацию, которую невероятным ударом в одно касание завершил Каллен. 1:1 – "бордовые" в меньшинстве сумели восстановить паритет.

Гости отчаянно защищались, но Челси достиг своего за 12 минут до завершения поединка. Рахим Стерлинг нашел пасом Палмера, который из пределов штрафной площадки вывел свою команду вперед.

Бернли ответили спустя три минуты. Защитник "бордовых" О'Ши воспользовался подачей с углового и сравнял счет.

Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью 2:2.

Челси не смог продолжить свою победную серию. Команда Маурисио Почеттино осталась на 11-м месте в турнирной таблице.

Бернли сохраняет шансы на спасение места в АПЛ. От 17-го места "Бордовых" отдаляет три балла.

Видеообзор матча Челси – Бернли