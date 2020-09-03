Лондонський "Челсі" вирішив серйозно підсилити свою жіночу команду. Контракт із клубом офіційно підписала найкраща гравчиня 2018 року Пернілле Хардер.

Контракт із футболісткою укладений на 3 роки, але до розташування лондонців вона приєднається через рік. Зараз у Хардер ще є чинна угода з німецьким "Вольфсбургом" на один рік. Про трансфер повідомив офіційний сайт клубу.

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Сенсаційний трансфер

За інформацією ВВС Sport, трансфер "Челсі обійшовся в чималу суму грошей. Лондонцям прийшлось викласти за забивну нападницю понад 250 тисяч фунтів стерлінгів, що складає трохи більше як 280 тисяч євро.

Цей перехід став одним із найдорожчих трансферів в історії жіночого футболу, враховуючи, що рекорд за цим показником точно визначити дуже складно, адже деталі значної кількості контрактів не розкриваються.

Футболістка виступатиме під 23 номером.

'Extremely happy, extremely excited to get started, to finally be here and be a Chelsea player.'



Watch @PernilleMHarder's first interview as a Blue on our Instagram page now! #PlayHarder — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) September 1, 2020

Що відомо про Пернілле Хардер

Хардер встигла пограти у Швеції та Данії. У 2016 році стала найкращою гравчинею року у швецькому чемпіонаті. Той сезон став дуже вдалим для Хардер, вона стала також найкращою бомбардиркою чемпіонату та із 23 голами допомогла "Лінчепінгу" завоювати титул.

Найкращий період кар'єри провела у Німеччині, виступаючи за "Вольфсбург" із 2017 року. Вона стала найкращою бомбардиркою останнього розіграшу жіночої Бундесліги, відзначившись 27 голами у 21 матчі.

Допомогла клубові виграти чотири чемпіонства Бундесліги та чотири Кубка Німеччини. У 2018 році УЄФА визнавав данку найкращою гравчинею року. Двічі зіграла у фіналах Ліги чемпіонів (обидва "вовчиці" програли "Ліону"). Саме Хардер команда віддала капітанську пов'язку.

Грала за різні вікові категорії збірної Данії, а з 2009 року вже викликалась у головну команду країни. Встигла зіграти вже понад 118 матчів та засмутити голкіперок суперниць 61 результативним ударом.