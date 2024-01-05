Лондонский Челси в позапрошлом году пережил смену владельца. Роман Абрамович продал клуб американскому бизнесмену Тодду Боэли.

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Скандальный спонсор Челси

Это связано с санкциями против российского бизнесмена на фоне полномасштабной войны в Украине. Тогда Челси попытался отмежеваться от страны-террористки, но похоже, что клуб все же тяготеет к России.

Сегодня, 5 января, лондонцы объявили о начале спонсорского сотрудничества со скандальной криптобиржей BingX. Логотип компании будет изображен на рукавах игровой формы Челси.

Со следующего сезона эмблема криптобиржи будет фигурировать на тренировочной экипировке "синих". Английские СМИ отмечают тесные связи BingX с Россией.

Что известно о BingX

Компания сама себя называет "устойчивым поклонником российского криптосообщества". Кроме того, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину криптобиржа организовывала мероприятие в стране-террористке.

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Ее она охарактеризовала "выдающимся событием во время Moscow Tech Week". Сама компания была основана в 2018 году и обслуживает более 10 миллионов клиентов. BingX предлагает такие услуги, как спотовая торговля, копитрейдинг, торговля деривативами и управление активами.

Напомним, что сейчас за Челси выступает игрок сборной Украины Михаил Мудрик, год назад перебравшийся в Лондон из Шахтера за 70 миллионов евро. В сезоне 2023-2024 команда идет десятой после 20 матчей, отставая от топ-четверки на 12 баллов.