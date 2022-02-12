Челси – победитель клубного чемпионата мира по футболу

Лондонский Челси стал победителем клубного чемпионата мира, победив в финале турнира, который состоялся в Абу-Даби, бразильский Палмейрас. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1.

Челси – Палмейрас 2:1 ДЧ

Голы: Лукаку 55, Хаверц 117 – Вейга 64

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В начале второго тайма Челси повел в счете после точного удара Ромелу Лукаку. Палмейрас быстро отыгрался усилиями Рафаэля Вейга, который реализовал пенальти, сообщает 24 канал.

В основное время соперники больше не отличались, переведя игру в экстратайм. За пять минут до конца дополнительного времени судья назначил пенальти в ворота Палмейраса за игру рукой.

К точке подошел Кай Хаверц, который развел мяч и голкипера по разным углам, принеся Челси победу – 2:1 и кубок клубного чемпионата мира. Это единственный трофей, которого не было в их коллекции.

Челси выиграл клубный чемпионат мира впервые в истории. В 2012 году "синие" в финале уступили Коринтиансу (0:1).

Отметим, что в матче за третье место Аль-Ахли разгромил Аль-Хиляль (4:0).

Видео решающего пенальти