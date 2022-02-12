Челсі – Палмейрас 2:1 ДЧ

Голи: Лукаку 55, Хаверц 117 – Вейга 64

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На початку другого тайму Челсі повів у рахунку після точного удару Ромелу Лукаку. Палмейрас швидко відігрався зусиллями Рафаеля Вейга, який реалізував пенальті, повідомляє 24 канал.

В основний час суперники більше не відрізнялися, перевівши гру до екстратайму. За п'ять хвилин до кінця додаткового часу суддя призначив пенальті у ворота Палмейраса за гру рукою.

До точки підійшов Кай Хаверц, який розвів м'яч та голкіпера по різних кутах, принісши Челсі перемогу – 2:1 та кубок клубного чемпіонату світу. Це єдиний трофей, якого не було у їхній колекції.

Челсі виграв клубний чемпіонат світу вперше в історії. У 2012 році "сині" у фіналі поступилися Корінтіансу (0:1).

Зазначимо, що у матчі за третє місце Аль-Ахлі розгромив Аль-Хіляль (4:0).

Відео вирішального пенальті