Лондонський "Челсі" здійснив 5-й трансфер перед стартом сезону 2020/2021. Лави лондонців поповнив бразильський оборонець Тіаго Сілва.

У п'ятницю, 28 серпня, "Челсі" офіційно оголосив про перехід в команду Тіаго Сілви.

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Деталі трансферу

"Сині" підписали контракт з 35-річним бразильцем на один рік з опцією продовження ще на один сезон.

Сілва перейшов у "Челсі" безкоштовно, адже був вільним агентом. Влітку у бразильця закінчився контракт з французьким ПСЖ.

Тіаго провів фінал Ліги чемпіонів проти "Баварії", в якому французи мінімально програли.

Після гри ПСЖ запропонував новий контракт Сілві, проте той відмовився.

Сілва – черговий новачок "Челсі"

Бразилець став черговим зірковим підсиленням "Челсі". До цього "сині" уклали контракт з чотирма гравцями:

Хакім Зієш

Тімо Вернер

Бен Чілвел

Маланг Сарр

За інформацією британських ЗМІ, "Челсі" близький, щоб купити Кая Хаверца у "Баєра".