"Челсі" офіційно підсилився фіналістом Ліги чемпіонів
Лондонський "Челсі" здійснив 5-й трансфер перед стартом сезону 2020/2021. Лави лондонців поповнив бразильський оборонець Тіаго Сілва.
У п'ятницю, 28 серпня, "Челсі" офіційно оголосив про перехід в команду Тіаго Сілви.
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Деталі трансферу
"Сині" підписали контракт з 35-річним бразильцем на один рік з опцією продовження ще на один сезон.
Сілва перейшов у "Челсі" безкоштовно, адже був вільним агентом. Влітку у бразильця закінчився контракт з французьким ПСЖ.
Тіаго провів фінал Ліги чемпіонів проти "Баварії", в якому французи мінімально програли.
Після гри ПСЖ запропонував новий контракт Сілві, проте той відмовився.
Сілва – черговий новачок "Челсі"
Бразилець став черговим зірковим підсиленням "Челсі". До цього "сині" уклали контракт з чотирма гравцями:
- Хакім Зієш
- Тімо Вернер
- Бен Чілвел
- Маланг Сарр
За інформацією британських ЗМІ, "Челсі" близький, щоб купити Кая Хаверца у "Баєра".