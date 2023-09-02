Челси – Ноттингем Форест 0:1

Гол: Эланга, 48

В матче 4-го тура АПЛ команда Мудрика принимала на "Стэмфорд Бридж" Ноттингем Форест. Судьбу поединка решил единственный гол, который забил экс-игрок Манчестер Юнайтед Энтони Эланга, пишет 24 Канал.

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Как сыграл Мудрик

Михаил Мудрик предыдущий поединок пропускал из-за небольшого повреждения, поэтому отчетный поединок начал со скамейки запасных.

В начале второго тайма левый вингер "лесников" Энтони Эланга воспользовался пасом Тайво Авонии и в одно касание отправил мяч в правый нижний угол ворот "синих".

Украинец появился в последнем слоте замен Почеттино, когда до завершения поединка оставалось 13 минут. В отведенное время Михаил не смог отличиться результативными действиями. Даже наоборот, неудачная игра в защите Мудрика в компенсированное время едва не привела ко второму голу в ворота "синих". Герой матча Эланга филигранно обыграл вингера Челси, сорвав аплодисменты болельщиков.

В итоге команда Мудрика уступила со счетом 0:1, а украинец получил самую низкую оценку в команде от портала WhoScored – 5,9 балла.

Оценки игроков матча Челси – Ноттигем Форест / WhoScored

Следующий матч Челси сыграет после сентябрьских матчей сборных в отборе Евро-2024. 23 сентября подопечные Почеттино проведут встречу с Астон Виллой.

Обзор матча Челси – Ноттингем Форест