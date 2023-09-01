Украинский легионер "синих" получил травму на одной из тренировок перед матчем против Лутона (3:0). Из-за повреждений Михаил пропустил этот поединок и кубковую игру против Уимблдона (2:1).

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Почеттино: Надеюсь, в ближайшие недели он найдет свою форму

31 августа Мудрик порадовал хорошими новостями о своем выздоровлении от травмы и возвращении в тренировочный процесс команды.

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал физическую форму украинца. Аргентинский специалист рассчитывает на Михаила и верит, что в ближайшее время поклонники "синих" увидят Мудрика во всей красе.

Мудрик очень талантливый игрок, но ему нужно почувствовать комфорт и физическую готовность. У него были проблемы с первой тренировки. На Евро он провел всего один матч и еще стабильно с нами не тренировался. Мы нацелены на то, чтобы он был вполне здоров и потом начал показывать свой уровень. Никто не может давать результат, если ты не полностью здоров. Надеюсь, в ближайшие недели он найдет свою форму,

– рассказал Почеттино.

Поклонникам левого вингера сборной Украины остается только ждать. Не исключено, что Почеттино найдет Мудрику место в заявке Челси уже на ближайший матч АПЛ против Ноттингем Фореста (2 сентября).

Хотя недавно появились интересные детали возможного перехода Мудрика в Арсенал. "Аристократы" пытались обменять Михаила на футболиста "канониров" Эмиля Смит-Роу. Однако Арсенал ответил отказом. Вроде бы в Челси недовольны дисциплиной украинца.

Напомним, что Михаил перешел в лондонский клуб в январе 2023 года. С того момента сыграл в 19 матчах (дважды в этом сезоне-2023/2024), в которых отличился 2 голевыми передачами.