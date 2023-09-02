Челсі – Ноттінгем Форест 0:1

Гол: Еланга, 48

У матчі 4-го туру АПЛ команда Мудрика приймала на "Стемфорд Бридж" Ноттінгем Форест. Долю поєдинку вирішив єдиний гол, який забив ексгравець Манчестер Юнайтед Ентоні Еланга, повідомляє 24 Канал.

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Як зіграв Мудрик

Михайло Мудрик попередній поєдинок пропускав через невелике пошкодження, тож звітний поєдинок розпочав з лави запасних.

На початку другого тайму лівий вінгер "лісників" Ентоні Еланга скористався пасом Тайво Авонії та в один дотик відправив м'яч у правий нижній кут воріт "синіх".

Українець з'явився в останньому слоті замін Почеттіно, коли до завершення поєдинку залишалося 13 хвилин. У відведений час Михайло не зумів відзначитися результативними діями. Навіть навпаки, невдала гра в захисті Мудрика у компенсований час ледь не призвела до другого голу у ворота "синіх". Герой матчу Еланга філігранно обіграв вінгера Челсі, зірвавши оплески уболівальників.

У підсумку команда Мудрика поступилася з рахунком 0:1, а українець отримав найнижчу оцінку в команді від порталу WhoScored – 5,9 балів.

Оцінки гравців матчу Челсі – Ноттігем Форест / WhoScored

Наступний матч Челсі зіграє після вересневих поєдинків збірних у відборі Євро-2024. 23 вересня підопічні Почеттіно проведуть зустріч з Астон Віллою.

Огляд матчу Челсі – Ноттінгем Форест