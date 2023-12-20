Хозяева поля одержали победу в послематчевой серии пенальти. Главным героем встречи стал украинский вингер Михаил Мудрик.

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Что сказал Мудрик после игры с Ньюкаслом

Он вышел на поле на 78-й минуте матча, когда "синие" минимально уступали со счетом 0:1. Михаил в компенсированное время сравнял счет и перевел игру в серию пенальти, где забил четвертый удар команды, который стал решающим.

После поединка украинец прокомментировал происходящее на поле, рассказал о важности победы и назвал цель, которую ставит перед собой Челси в турнире, в котором уже дошел до 1/2 финала:

Очевидно, что это многое значит. Иногда, когда игра тяжелая, нужно продолжать давить и верить до последней секунды. Потому что это футбол, все может произойти. Почеттино до и после матча сказал, что мы попытаемся выиграть этот трофей. Наш план не изменился. С нетерпением ждем попытки взять титул.

Мудрик также заявил, что, несмотря на не лучшие результаты в сезоне, команда развивается и уверен, что у Челси есть хорошее будущее.

"По моему скромному мнению, мы двигаемся в правильном направлении. Должны доверять процессу, тренеру и друг другу. Мы создаем действительно сильную команду. Иногда для создания чего-то большого нужно время", – сказал украинец.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Михаил Мудрик сыграл 17 матчей за Челси во всех турнирах, в которых забил 3 гола и совершил 1 ассист.

Справка. В АПЛ Челси занимает десятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч "синие" проведут 24 декабря против Вулверхемптона, стартовый свисток раздастся в 15:00.