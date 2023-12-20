Господарі поля здобули перемогу в післяматчевій серії пенальті. Головним героєм зустрічі став український вінгер Михайло Мудрик.

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Що сказав Мудрик після гри з Ньюкаслом

Він вийшов на поле на 78-й хвилині матчу, коли "сині" мінімально поступалися з рахунком 0:1. Михайло в компенсований час зрівняв рахунок та перевів гру в серію пенальті, де забив четвертий удар команди, який став вирішальним.

Після поєдинку українець прокоментував події на полі, розповів про важливість перемоги та назвав ціль, яку ставить перед собою Челсі в турнірі, у якому вже дійшов до 1/2 фіналу:

Очевидно, що це багато значить. Іноді, коли гра важка, потрібно продовжувати тиснути та вірити до останньої секунди. Бо це футбол, все може статися. Почеттіно до та після матчу сказав, що ми спробуємо виграти цей трофей. Наш план не змінився. З нетерпінням чекаємо спроби взяти титул.

Мудрик також заявив, що, попри не найкращі результати в сезоні, команда розвивається та впевнений, що в Челсі є хороше майбутнє.

"На мою скромну думку, ми рухаємося в правильному напрямку. Повинні довіряти процесу, тренеру та один одному. Ми створюємо справді сильну команду. Іноді для створення чогось великого потрібен час", – сказав українець.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Михайло Мудрик зіграв 17 матчів за Челсі в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та зробив 1 асист.

Довідка. В АПЛ Челсі наразі посідає десяте місце в турнірній таблиці. Свій наступний матч "сині" проведуть 24 грудня проти Вулвергемптона, стартовий свисток пролунає о 15:00.