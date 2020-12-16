У вівторок, 15 грудня, Челсі на виїзді зіграв проти Вулверхемптона у рамках 13-го туру АПЛ. Гості несподівано на останніх хвилинах втратили нічию.

Вулверхемптон – Челсі 2:1

Голи: Поденсе, 66, Нету, 90 – Жиру, 49

На початку зустрічі Зума втратив 100-відсоткову нагоду забити. Він вистрибнув найвище серед усіх у штрафному майданчику господарів. Але поперечина врятувала ворота Вулверхемптона, пише 24 канал.

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Несподівана поразка гостей

У першому таймі команди так і не зуміли відкрити рахунок зустрічі. Тож голи розпочались у другій 45-хвилинці. По перерві результативний удар Жиру змінив цифри на табло.

Француз відгукнувся на передачу з флангу – м'яч пролетів під руками голкіпера. Воротар намагався врятувати власні володіння, але витягнув м'яч вже за лінією воріт – 0:1.

Менше, як за 20 хвилин господарі зрівняли рахунок. Поденсе "пошив у дурні" двох гравці Челсі та пробив з меж штрафного майданчика у ближній кут – голкіпер був безпорадним, 1:1.

Здавалось, що зустріч завершиться нічиєю та обидві команди здобудуть бодай очко у поєдинку. Але інакше думали господарі. На 90-й хвилині зустрічі швидка атака Вулверхемптона була результативною. Лише два гравці господарів вибігли у атаку проти 5 футболістів лондонців. Нету протягнув м'яч до штрафного та потужно пробив повз голкіпера – 2:1. Несподівана перемога Вулверхемптона.

Після 13 турів Челсі з 22 очками розташовується на 5 сходинці у таблиці АПЛ. Їх суперник Вулверхемптон – середняк елітного дивізіону. У їх активі 20 очок та лише 10 місце.

Вулверхемптон – Челсі відеоогляд