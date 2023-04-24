Все еще получает зарплату от ПСЖ: Челси на финальной стадии переговоров с маститым тренером
Источник:Marca
Лондонский коллектив вовсю контактирует с Маурисио Почеттино. Мудрик скоро может поработать под руководством нового наставника.
Переговоры между Маурисио Почеттино и Челси на финальной стадии. Соглашение между сторонами может быть заключено в ближайшее время, осталось только несколько формальностей.
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В состоянии все наладить
"Аристократы" имели ряд вариантов потенциальных тренеров, среди которых были: Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике, Винсент Компани и даже у Фрэнка Лэмпарда была возможность на более долгий срок остаться в Челси. Но вот все кандидатуры отпали по разным причинам, поэтому у "пенсионеров" остался только вариант из Маурисио Почеттино, на котором они и сконцентрировались. Переговоры между сторонами проходят в положительном ключе.
В течение недели аргентинский специалист и представители "Челси" обсуждали команду и будущие трансферы. Теперь осталось выяснить только экономические вопросы и сроки контракта. Если ничего не изменится, то в ближайшее время соглашение будет заключено, а Михаил Мудрик получит возможность поработать под руководством Почеттино.
Тренерская деятельность аргентинского коуча
- Почеттино хорошо знаком с АПЛ, поскольку ранее возглавлял Саутгемптон и столичный Тоттенхэм. Перед английскими клубами Маурисио тренировал Эспаньол, а после – ПСЖ.
- Во Франции Почеттино выиграл по одному разу все внутренние титулы (чемпионат, Кубок и Суперкубок страны), однако покинул столичную команду после провала в Лиге чемпионов. Парижане до сих пор выплачивают Маурисио зарплату, поскольку такой пункт был добавлен в контракт аргентинца в прошлом году, когда ПСЖ решили сменить тренера.
- В "Туманном Альбионе" Почеттино высот не добивался и ни одного титула не выиграл. Его максимум стал – финал Лиги чемпионов в 2019 году вместе с Тоттенхэмом, в котором "шпоры" уступили Ливерпулю.