Михаил Мудрик никак не может найти свою игру в лондонском коллективе. Аристократы ищут варианты раскрыть талант украинца.

Михаил Мудрик может временно продолжить свою карьеру за пределами "Стэмфорда Бриджа". У украинца есть шанс сменить клуб уже зимой.

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Время идет

Многомиллионный Михаил Мудрик вызывает множество вопросов у руководства лондонского коллектива, а также "головную боль". Талант украинского футболиста не вызывает сомнений, однако вингер никак не могу раскрыть свой потенциал. Челси уже пыталось найти причины неудач таланта, потому дали несколько рекомендаций Мудрик у. В частности, "аристократы" посоветовали Михаилу не заниматься сверхурочно в зале, также меньше времени проводить по видеоиграм, поскольку он проводит за ними больше времени, чем другие исполнители.

И вот "пенсионеры" готовы пойти и на более радикальные решения. Дело в том, что лондонский коллектив может отдать украинца в аренду. Такое развитие событий возможно уже зимой. Речь идет об аренде до конца нынешней кампании, то есть всего на полгода. Клубы, куда может быть делегирован Михаил еще неизвестен. Но вот можно поразмыслить над тем, что Михаила даже арендуют в Страсбург, поскольку руководство Челси выкупило французский клуб, а одной из идей такого хода было отдавать своих молодых футболистов в состояние гонщиков, чтобы те набирались опыта.

Напомним, что Мудрик провел в футболке Челси уже 21 поединок (4 в этом сезоне), в которых отдал всего 2 результативных передачи, а гол забил лишь в товарищеском матче. Крайнюю встречу, которую украинский отыграл за "аристократов" была против Борнмута (1:1), где он вышел в основу и противостоял Илье Забарному.