В останньому матчі "сині" вчергове продемонстрували непереконливий виступ. Вони без шансів поступилися вдома Вулверхемптону з рахунком 2:4.

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Хто може очолити Челсі

Керівництво лондонців після поразки від "вовків" серйозно задумалося про зміну головного тренера. Повідомляється, що Челсі може не чекати кінця сезону, а діяти негайно.

На місце Маурісіо Почеттіно "сині" хочуть запросити 42-річного Хабі Алонсо. Наставник Баєра дуже подобається співвласнику клубу Бехдаду Егбалі, у той час, як Тедд Боулі наразі є більш стриманим щодо зміни вже зараз та схиляється до розгляду прийняття рішення в міжсезонні.

Зазначимо, що Баєр, який очолює Хабі Алонсо, на рівні з Жироною став головним відкриттям сезону-2023/2024 у європейському футболі. Леверкузенці – єдина команда в топових чемпіонатах, яка досі не програла жодного матчу. "Фармацевти" наразі очолюють турнірну таблицю Бундесліги, вийшли у чвертьфінал Кубка Німеччини та пробилися у плей-оф Ліги Європи.

Всього леверкузенці провели 29 офіційних матчів у нинішній кампанії, у яких здобули 25 перемог та 4 рази зіграли внічию, різниця голів – 87:20.

Важливо. Челсі матиме серйозних конкурентів, якщо остаточно вирішить запросити Хабі Алонсо. У послугах іспанця зацікавлені чимало клубів: Манчестер Сіті, Баварія, Реал і Ліверпуль. Саме останній вважаються головним претендентом на свого колишнього гравця, який має замінити Юргена Клоппа.

Шанс все ж таки довести свою профпридатність і зберегти робоче місце нинішній наставник Челсі Маурісіо Почеттіно матиме вже 7 лютого. "Сині" на виїзді в матчі 1/16 фіналу Кубка Англії гратимуть з Астон Віллою, стартовий свисток пролунає о 22:00.