Челсі – Манчестер Юнайтед 4:3

Голи: Галлахер, 4, Палмер, 19 (п), 90+10 (п), 90+11 – Гарначо, 34, 67, Фернандеш, 39

Маурісіо Почеттіно випустив Михайла Мудрика у стартовому складі Челсі. Українець у другому поєдинку поспіль розпочав гру із перших секунд, повідомляє 24 Канал.

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Команди активно розпочали поєдинок. Вже на 4-й хвилині Челсі відкрило рахунок у матчі 1:0. Здавалось, що Варан перерве передачу з флангу від Густо. Але центрбек лише дозволив м'ячу відскочити до Галлахера, який не без роздумів пробив в один дотик.

На початку гри був свій момент і в Мудрика. Але удар Михайла заблокував футболіст МЮ. "Сині" заробили право на кутовий, який нічим гострим не закінчився.

Челсі значно динамічніше грали у першому таймі. На 19-й хвилині господарі збільшили свою перевагу вже до двох голів. Є тут й заслуга Мудрика, який віддав передачу у штрафний на Кукурелью. Однак після дотику від Антоні, який вирішив зіграти на захист, і зробив це невдало, Кукурелья опинився на газоні – пенальті.

11-метровий легко реалізував Палмер. Манчестер Юнайтед програвало вже з рахунком 2:0.

У середині першого тайму Мудрик мав ще один момент. Челсі вибішло у стрімку контратаку, яку на самоті створив Джексон. Нападник побачив забігання від Михайла. Українець обробив передачу, але із дуже гострого кута не влучив у рамку воріт Онана.

У "червоних дияволів" не надто вдавалось відповідати гостримим моментами та тримати у напрузі голкіпера "синіх" Петровіча.

Камбек "червоних дияволів"

На 34-й хвилині Гарначо скорився грубою помикою футболіста Челсі та зменшив відставання у рахунку до 2:1.

Ще через 5 хвилин Челсі знову не встигло за стрімкою контратакою гостей. Далот зробив ідеальну передачу на дальню стійку, де головою красиво замкнув пас Фернандеш. МЮ вдалось відіграти швидко ще один гол – 2:2. Перевага господарів була ліквідована за 5 хвилин.

На перерву команди пішли за бойової нічиєю 2:2.

Друга частина зустрічі розпочалась із небезпечного моменту, який створив Магвайр. А Челсі відповіло гостротою від Палмера.

На 67-й хвилині МЮ вперше у поєдинку повів у рахунку. Гарначо примудрився головою пробити повз Онана після рокішної передачі від Антоні, який привіз у першому таймі пенальті у власні ворота – 2:3.

71 хвилину на полі провів Мудрик, який цього разу не відзначився гольовими діями. Хіба що після передачі Михайла Кукурелья заробив пенальті для Челсі. Замість українця на фланзі атаки з'явився Стерлінг.

Як не старались футболісти Челсі врятуватись від несподіваної поразки після їх переваги у рахунку 2:0, але зрівняти цифри на табло не вдалось.

На останніх секундах матчу суддя вказав на 11 метрів після падіння Мадуеке у штрафному майданчику гостей. Однак арбітр вирішив перевірити момент за допомогою. Після порад рефері не змінив свого рішення. До позначки знову підійшов Палмер та не схибив – 3:3.

Ще через хвилину Палмер вивів Челсі уперед 4:3. Можливо, не було б взяття воріт, якби не рикошет від гравця МЮ, який змінив траєкторію польоту м'яча.

Манчестер Юнайтед у вольовому стилі міг здобувати виїзну перемогу 2:3, але втратив її у компенсований до матчу час 4:3.

МЮ залишилось при своїх 48 балах та продовжує йти 6-м.

Челсі набрало 43 очки та підійнялось із 12-го та 10-те місце у таблиці АПЛ.

Відео усіх голів матчу Челсі – МЮ